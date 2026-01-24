Певица Слава показала эпатажные кадры с отдыха: «Пьяная мать — горе семье»
Певица Слава отправилась отдыхать на Бали вместе с дочерью Александрой Морозовой. В личном блоге артистка активно делится отпускными кадрами и, судя по всему, ничего не утаивает от подписчиков.
Накануне она выложила видео, где выглядит заметно нетрезвой. В ролике Слава, слегка запинаясь, рассуждает о трендах. Она находится на вилле: сначала позирует в эффектном красном купальнике и белой накидке, затем примеряет мини-платье нежного оттенка с цветочным принтом.
«Пьяная мать — горе семье», — подписала публикацию исполнительница.При этом, похоже, своим отражением звезда осталась недовольна. Она махнула рукой и вышла в другую комнату.