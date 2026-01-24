Достижения.рф

Названа стоимость помолвочного кольца Анастасии Решетовой

Super: помолвочное кольцо Анастасии Решетовой стоит около 40 млн рублей
Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Вскоре после того, как модель Анастасия Решетова объявила о свадьбе, пользователи Сети начали гадать, сколько стоит её помолвочное кольцо. Фотографию с ним звезда опубликовала в личном блоге.



Как пишет издание Super, один из российских ювелирных брендов уже предложил клиентам «реплику» кольца Решетовой. В проморолике компания анонсировала возможность заказать похожее украшение, но в разы дешевле благодаря использованию искусственного бриллианта.

Эксперты оценили оригинальное украшение Решетовой с природным бриллиантом весом в десять карат в 40 млн рублей. Вариант с лабораторным камнем обойдётся покупателю примерно в 800 тыс. рублей.

Издание Super связалось со звездой, чтобы узнать подробности романтического момента. По словам Решетовой, предложение руки и сердца поступило за несколько дней до её 30‑летия. При этом личность своего возлюбленного модель раскрывать отказывается.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в РФ
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0