Названа стоимость помолвочного кольца Анастасии Решетовой
Вскоре после того, как модель Анастасия Решетова объявила о свадьбе, пользователи Сети начали гадать, сколько стоит её помолвочное кольцо. Фотографию с ним звезда опубликовала в личном блоге.
Как пишет издание Super, один из российских ювелирных брендов уже предложил клиентам «реплику» кольца Решетовой. В проморолике компания анонсировала возможность заказать похожее украшение, но в разы дешевле благодаря использованию искусственного бриллианта.
Эксперты оценили оригинальное украшение Решетовой с природным бриллиантом весом в десять карат в 40 млн рублей. Вариант с лабораторным камнем обойдётся покупателю примерно в 800 тыс. рублей.
Издание Super связалось со звездой, чтобы узнать подробности романтического момента. По словам Решетовой, предложение руки и сердца поступило за несколько дней до её 30‑летия. При этом личность своего возлюбленного модель раскрывать отказывается.
