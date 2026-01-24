Названа стоимость помолвочного кольца Анастасии Решетовой

24 января 2026, 05:39

Super: помолвочное кольцо Анастасии Решетовой стоит около 40 млн рублей

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Вскоре после того, как модель Анастасия Решетова объявила о свадьбе, пользователи Сети начали гадать, сколько стоит её помолвочное кольцо. Фотографию с ним звезда опубликовала в личном блоге.