«Моё лицо шикарно!»: Наталья Рудова похвасталась результатами визита к косметологу
Актриса Наталья Рудова похвасталась результатами визита к косметологу
Известная актриса Наталья Рудова опубликовала в личном блоге домашнее видео, на котором продемонстрировала результаты косметологической процедуры.
Артистка с энтузиазмом рассказала о посещении любимого специалиста и недавно сделанном ботоксе. Уверенная в себе Рудова заявила, что теперь ее лицо выглядит шикарно.
«Богиня настраивается идти в спортзал. После буду сиять! Вчера наконец-то попала к своему любимому косметологу, сделали ботокс. Моё лицо шикарно!» — сказала актриса.Стоит отметить, что Рудова не только рассказывает о собственных процедурах, но и активно делится экспертным мнением с поклонниками. Недавно она предостерегла фанатов от нитевой подтяжки, подробно разобрав различия между мезонитями и когнитивными нитями.