«Моё лицо шикарно!»: Наталья Рудова похвасталась результатами визита к косметологу

29 ноября 2025, 04:40

Актриса Наталья Рудова похвасталась результатами визита к косметологу

Наталья Рудова (Фото: Telegram / @rudovanatalove)

Известная актриса Наталья Рудова опубликовала в личном блоге домашнее видео, на котором продемонстрировала результаты косметологической процедуры.





Артистка с энтузиазмом рассказала о посещении любимого специалиста и недавно сделанном ботоксе. Уверенная в себе Рудова заявила, что теперь ее лицо выглядит шикарно.



«Богиня настраивается идти в спортзал. После буду сиять! Вчера наконец-то попала к своему любимому косметологу, сделали ботокс. Моё лицо шикарно!» — сказала актриса.