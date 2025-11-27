«Я плевать хотел»: Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр высказался о санкциях

27 ноября 2025, 17:29

Музыкант Александр Скляр заявил, что санкции не повлияли на его жизнь

Александр Скляр (Фото: Instagram* @alexander_f_sklyar)

Лидер рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр прокомментировал введённые против него санкции.





Власти Украины, Латвии, Эстонии и Канады внесли артиста в свои санкционные списки. В интервью «Газете.Ru» Скляр заявил, что эти ограничения никак на него не повлияли.

«Я плевать хотел на враждебную к нам Европу. Мне достаточно моей Родины. Где родился, там и пригодился», — высказался музыкант.