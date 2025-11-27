Достижения.рф

«Не мой конёк»: Прохор Шаляпин объявил бойкот собственному дню рождения

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин объяснил причину, по которой не празднует свой день рождения. Артист высказался на эту тему в своём Telegram-канале.



26 ноября Шаляпину исполнилось 42 года. Он рассказал, что не любит посиделки в ресторанах, а в день рождения поехал на съёмку. Певец планировал не сообщать участникам съёмочной группы о своём празднике.

«Это не мой конёк, честно вам могу сказать. Я не люблю отмечать», — сообщил он.
Отметим, что в день своего рождения артист заявил о победе над старостью.
«В юности мне казалось, что в 40 люди уходят на заслуженный отдых и получают пенсию, а сейчас осознаю, что после 40 жизнь и в самом деле только начинается», — констатировал Прохор.
Он признался, что ему страшно называть реальный возраст, но подчеркнул, что чувствует себя на 20-25 лет.
Ольга Щелокова

