«Не мой конёк»: Прохор Шаляпин объявил бойкот собственному дню рождения

27 ноября 2025, 17:07

Певец Прохор Шаляпин объяснил, почему не отмечает свой день рождения

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин объяснил причину, по которой не празднует свой день рождения. Артист высказался на эту тему в своём Telegram-канале.





26 ноября Шаляпину исполнилось 42 года. Он рассказал, что не любит посиделки в ресторанах, а в день рождения поехал на съёмку. Певец планировал не сообщать участникам съёмочной группы о своём празднике.

«Это не мой конёк, честно вам могу сказать. Я не люблю отмечать», — сообщил он.

«В юности мне казалось, что в 40 люди уходят на заслуженный отдых и получают пенсию, а сейчас осознаю, что после 40 жизнь и в самом деле только начинается», — констатировал Прохор.

