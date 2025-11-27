«Не мой конёк»: Прохор Шаляпин объявил бойкот собственному дню рождения
Певец Прохор Шаляпин объяснил, почему не отмечает свой день рождения
Певец Прохор Шаляпин объяснил причину, по которой не празднует свой день рождения. Артист высказался на эту тему в своём Telegram-канале.
26 ноября Шаляпину исполнилось 42 года. Он рассказал, что не любит посиделки в ресторанах, а в день рождения поехал на съёмку. Певец планировал не сообщать участникам съёмочной группы о своём празднике.
«Это не мой конёк, честно вам могу сказать. Я не люблю отмечать», — сообщил он.Отметим, что в день своего рождения артист заявил о победе над старостью.
«В юности мне казалось, что в 40 люди уходят на заслуженный отдых и получают пенсию, а сейчас осознаю, что после 40 жизнь и в самом деле только начинается», — констатировал Прохор.Он признался, что ему страшно называть реальный возраст, но подчеркнул, что чувствует себя на 20-25 лет.