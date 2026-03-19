«Моё сердце занято»: Михаил Галустян подтвердил новый роман после развода
Михаил Галустян впервые открыто высказался о своей личной жизни после развода с Викторией. В новом выпуске шоу Иды Галич «Есть вопросики» актёр подтвердил, что у него есть новые отношения.
Разговор начался с вопроса о планах на детей, на который Галустян ответил с присущим ему юмором, намекнув, что уже «работает в этом направлении». Позже, когда речь зашла о личной жизни, он прямо заявил, что его сердце больше не свободно.
По словам артиста, с новой избранницей они знакомы давно, однако романтические отношения начались относительно недавно. При этом имя возлюбленной он раскрывать не стал, предпочтя сохранить интригу.
Так, Галустян впервые официально подтвердил слухи о новом романе, которые ранее активно обсуждались в сети.
