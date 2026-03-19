«С удовольствием копошится»: Галустян рассказал о тандеме с Бузовой
Михаил Галустян поделился впечатлениями от работы с Ольгой Бузовой, с которой он задействован сразу в нескольких крупных проектах. В шоу Иды Галич «Есть вопросики» актёр отметил, что в целом ему комфортно сотрудничать с телеведущей, хотя, как и у всех, у них есть свои «шероховатости».
По словам Галустяна, вне съёмочной площадки пообщаться с Бузовой практически невозможно — её график настолько плотный, что она постоянно занята работой.
При этом на съёмках, как подчеркнул артист, они отлично дополняют друг друга. Он рассказал, что Ольга уверенно чувствует себя в конфликтных ситуациях, особенно в формате реалити-шоу, где нужно задавать участникам неудобные вопросы и разбирать спорные моменты. Сам Галустян, напротив, признаётся, что в таких ситуациях чувствует себя менее комфортно.
Зато в юмористических эпизодах роли меняются: здесь инициативу берёт уже он, а Бузова уступает ему пространство для шуток и комментариев. Такой баланс, по словам актёра, и делает их рабочий тандем гармоничным.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России