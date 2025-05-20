«Мозгов было мало»: Юрий Лоза пожалел о песне про «голубого приятеля»*

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)
Юрий Лоза оправдался за песню, которую написал в молодости. Об этом певец рассказал в беседе с изданием «Абзац».
Речь идёт о композиции «Мой приятель – голубой», в которой многие слушатели увидели пропаганду ЛГБТ*. Артист признался, что очень жалеет, что записал эту песню, но теперь уже не может её удалить.
Трек Лоза выпустил в 1984 году. По признанию исполнителя, тогда он был молодым и многого не понимал. Сейчас он бы ни за что не написал такую песню.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Трек Лоза выпустил в 1984 году. По признанию исполнителя, тогда он был молодым и многого не понимал. Сейчас он бы ни за что не написал такую песню.
«Много наговорил, мозгов было мало. И так у всех молодых. Сегодня я бы не стал писать подобную песню. Время назад не вернуть. Удалить её не получится, потому что она болтается по всяким порталам», – подчеркнул Лоза.Вместе с тем, певец добавил, что не видит ничего ужасного в этой песне. По его словам, в ней нет никакой пропаганды, да и в целом относится к композиции следует не так серьёзно.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Анастасия Чинкова