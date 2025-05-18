«Ни в какие ворота»: Лоза раскритиковал выступление Успенской

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певец Юрий Лоза резко высказался о концерте своей коллеги по цеху Любови Успенской. Исполнитель недоволен качеством звука на телевидении. Он отметил, что федеральные каналы могут приглашать на работу сторонних звукорежиссеров «если своих не осталось».
«Ну это же ни в какие ворота не лезет! На сцене полный состав инструментов — тут и ритм-секция, и клавиша, и скрипунцы, и 5 (!) человек на подпевках, а слушается все это как неразборчивая шумовая завеса, пробиться через которую можно, только задрав до неприличия громкость микрофона», — пояснил Юрий Лоза.
Лоза подчеркнул, что микрофон Успенской звучал с перегрузом, сравнив его с одним из концертов Селин Дион в прошлом году. Собеседник заключил, что звук был гораздо лучше при примерно таком же составе музыкантов.
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Никита Кротов