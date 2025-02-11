«Можем поспорить»: Невская о разногласиях в браке с Клепацким

Анна Невская (Фото: Instagram*/annanevskaya)
Актриса Анна Невская рассказала о разногласиях в браке с мужем Дмитрием Клепацким, который является ее коллегой по цеху. Слова Невской приводит портал Леди Mail.
«Бывает, что у нас не совпадают взгляды на те или иные ситуации, мы можем поспорить из-за этого. Но это не то, из-за чего стоит по-настоящему ругаться — с такими разногласиями мы давно научились жить мирно», — сказала Невская.Невская не исключила, что Клепацкий ревнует ее к романтическим съемкам, но разговоров на эту тему никогда не было.
Пара в браке уже более десяти лет, и никогда не попадала в скандалы. Невская и Клепацкий гармонично выглядят на светских мероприятиях, а еще они любят смешить друг друга и путешествовать.
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Никита Кротов