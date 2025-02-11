Катя Лель и Елена Ваенга получили звание заслуженных артисток России

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Звание заслуженных артисток России получили певицы Катя Лель и Елена Ваенга (Хурлева). Соответствующий указ опубликован на сайте опубликования правовых актов.
«Присвоить звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Лель Екатерине Николаевне — артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственность «Музыкальное агентство Кати Лель», — сказано в документе.Перед этим телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, как ее бил любовник. По словам звезды, она хотела пожаловаться на произошедшее, ведь у селебрити, по ее словам, был сломан нос и порвана барабанная перепонка. Однако женщина столкнулась с неожиданностями. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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