Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Можешь соблазнить, а что с ней дальше делать — непонятно»: похудевший комик Александр Морозов рассказал об интимных проблемах

«Можешь соблазнить, а что с ней дальше делать — непонятно»: похудевший комик Александр Морозов рассказал об интимных проблемах

Похудевший комик Александр Морозов заявил, что у него низкий тестостерон
Александр Морозов (Фото: Инстаграм* @morozov_artist)

Александр Морозов (Фото: Инстаграм* @morozov_artist)

Комик Александр Морозов признался, что у него наблюдаются сбои в гормональной системе. Он подчеркнул, что ему тяжело наладить личную жизнь.
Долгое время юморист страдал от зависимостей и лишнего веса, но смог измениться. Александр сбросил 60 килограммов, научился держать себя в руках.

Морозов поделился, что у него появились проблемы в личной жизни. Александра привлекают молодые женщины, у него есть определенные требования к возлюбленным.

«Когда вокруг алкоголь и все остальное, у тебя и женщин больше, и товарищи всегда какие-то. Теперь этого стало сильно меньше. Просто когда ты пьяный, тебе все красивым кажется. Сейчас я очень капризный стал, избирательный», — откровенничал комик в беседе с врачом-наркологом Василием Шуровым на его канале в VK.

Морозов объяснил, что подобный образ жизни отразился на его мужском здоровье.

«Очень низкий тестостерон, очень низкий, его нету практически. Отсюда и не возникает желания», — уточнил Александр.

Вместе с тем юморист не скрывает: ему нравится флиртовать с дамами и очаровывать их. Однако в настоящее время все происходит совсем не так, как раньше.

«Я же вроде как ходок. Мозг-то помнит. Ты понимаешь, что женщину можешь соблазнить, а что с ней дальше делать — непонятно. Ты пытаешься с этим что-то делать, таблетки там, но ничего не получается», — добавил экс-участник программы «Кривое зеркало».

Читайте также:

«Артистичная малышка»: изменившаяся за границей дочь Лолиты позабавила поклонников матери

«Нужно покаяться на всю страну»: Бородин возмутился участием Арбениной в патриотическом спектакле Михалкова

«У нас был один случай интима»: мать внебрачного сына Никаса Сафронова раскрыла скандальную правду

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#похудение
#алкоголь
#отношения
#здоровье
#женщины
Григорий Лепс трогательно поздравил дочь Николь с 18-летием
12 мая 2025, 15:37

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс трогательно поздравил дочь Николь с совершеннолетием. Артист выложил в соцсетях подборку снимков с именинницей, сделанных в разные периоды жизни, и кратко подписал: «Николь — 18! С днём рождения, дочь».
Исполнитель развёлся с Анной Шаплыковой в 2021 году. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили тёплые отношения. В браке у них родились трое детей: 24-летняя Ева, 15-летний Иван и Николь, которой исполнилось 18.

В честь дня рождения Николь опубликовала серию праздничных снимков. Девушка предстала в алом шелковом платье на бретелях и туфлях на каблуках, собрав длинные волосы в аккуратный хвост. В руках именинница держала букет розовых пионов.

«Мне 18, и это только начало! Совершеннолетняя — официально и красиво», — написала она.

Николь Лепс (фото: Instagram* / nicole.leps)

Мать девушки Анна Шаплыкова также поздравила дочь, разместив совместные фото.

«У этой девочки необыкновенная душа! Ей уже 18», — поздравила Шаплыкова.

Лепс не раз отмечал, что считает себя ответственным за развод с Шаплыковой. По его словам, именно он виноват в разрыве и осознаёт свою роль в произошедшем.

В настоящее время артист состоит в отношениях с Авророй Кибой — 19-летней студенткой из Лондона. Девушка на год старше Николь и, несмотря на учёбу за границей, регулярно прилетает в Москву.

Читайте также:

Валерию Меладзе могут закрыть въезд в Латвию вслед за Кристиной Орбакайте

Ксения Собчак высмеяла свой наряд на 9 мая

Оксана Самойлова может заработать 21 миллион рублей с розыгрыша в соцсетях

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#фото
#развод
#супруги
#артист
#певец
#музыкант
#день рождения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Валерию Меладзе могут закрыть въезд в Латвию вслед за Кристиной Орбакайте
Продюсер Рудченко предположил, что Меладзе могут закрыть въезд в Латвию
12 мая 2025, 15:30

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Покинувший Россию Валерий Меладзе собирается выступить в Риге в конце июня. Однако он может столкнуться с теми же санкциями, что и Кристина Орбакайте, которой недавно запретили въезд в Латвию.
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что такие меры могут принять из-за неоднозначной гражданской позиции исполнителя. В ближайшее время латвийские власти будут тщательно проверять всех артистов с российским гражданском, которые планируют выступать в стране.

«Меладзе ранее был замечен в антироссийских высказываниях, но я думаю, что данного персонажа очень пристально изучат. Против него могут ввести ряд ограничений», – подчеркнул Рудченко в беседе с изданием «Абзац».
Напомним, что в 2022 году Валерий Меладзе прекратил концертную деятельность в России, а позднее покинул страну. В ходе одного из выступлений в Дубае певец поддержал лозунг украинских неонацистов. При этом открыто он не высказывался о своей гражданской позиции.

Читайте также:

«Хочешь другую жену»: Альбина Джанабаева поставила Валерия Меладзе в неловкое положение

«Тысячу раз обрывал провода»: Валерия Меладзе назвали ответственным за «блэкаут» в Европе

Альбина Джанабаева показала, как Валерий Меладзе заставил младшего сына поклониться публике

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#певец
#меры
#продюсер
#латвия
#концерт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Все произошло так внезапно и стремительно»: в загородном доме Анатолия Цоя вспыхнул пожар
В доме певца Анатолия Цоя загорелась баня
12 мая 2025, 15:25

Анатолий Цой (Фото: Инстаграм* @anatoliytsoy_official)

В загородном доме певца Анатолия Цоя произошел пожар, который нанес большой ущерб имуществу артиста.
Примерно в 11:00 утра в загородном доме музыканта, где проживают и его родные, вспыхнул сильный пожар в одном из строений — загорелась баня. К счастью, Анатолий быстро среагировал: смог выбежать из дома и вызвал пожарных.

После проведенного осмотра здания сотрудники МЧС выяснили, что причиной случившегося стало короткое замыкание в проводке — оно и привело к подобному инциденту.

«Все произошло так внезапно и стремительно, что, слава Богу, мы успели вовремя заметить возгорание и вызвать пожарных, которые оперативно приехали в наш поселок! Даже не хочу представлять, к каким последствиям это могло бы привести, если бы это случилось ночью», — подчеркнул Цой в беседе со «СтарХитом».

Анатолий отметил, что восстановить можно все, кроме жизни. Он попросил беречь себя и близких людей. Бывший участник группы MBAND посоветовал ставить качественные пожарные сигнализации.

Читайте также:

Беременная возлюбленная Тимати в бикини на Мальдивах восхитила Алсу и Перминову

«Трэш корово-тракторный»: пользователи Сети окрестили Настю Ивлееву колхозницей после кадров на каблуках с коровой

Ксения Собчак высмеяла свой наряд на 9 мая

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певец
#пожар
#баня
#мчс
#пожарные
#возгорание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Трэш корово-тракторный»: пользователи Сети окрестили Настю Ивлееву колхозницей после кадров на каблуках с коровой
Настя Ивлеева опубликовала фото на каблуках с коровой и столкнулась с хейтом
12 мая 2025, 15:04

Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

Настя Ивлеева поделилась фотографиями с майских праздников, которые она сделала в деревне.
Блогер устроила фотосессию на фоне сельской местности. Чтобы сняться с коровой, Ивлеева облачилась в элегантный черный топ с открытой спиной, узкую белую юбку средней длины, черные гольфы и белые туфли на каблуке. Для фотографии с трактором Настя переоделась и предстала в кафтане с ярким цветочным принтом, надетом на майку и шорты в бельевом стиле, ковбойских сапогах и крупной соломенной шляпе.

Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)


Фолловеры хоть и счастливы возвращению блогера в социальных сети после скандала из-за «голой вечеринки», но образы прокомментировали неоднозначно. Кто-то даже назвал звезду колхозницей.

«С лопатой просто шик», «Владычица сельского хозяйства», «Когда закончится этот трэш корово-тракторный?», — отметили подписчики.

Сама Настя задалась вопросом под публикацией, кто же она: «Фермерша или фермерка?».

Читайте также:

Ксения Собчак высмеяла свой наряд на 9 мая

Оксана Самойлова может заработать 21 миллион рублей с розыгрыша в соцсетях

«Забудьте про Россию – это не ваша страна»: Аллу Пугачёву резко осудили за поздравление с Днём Победы

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#фотография
#блогер
#ферма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беременная возлюбленная Тимати в бикини на Мальдивах восхитила Алсу и Перминову
12 мая 2025, 15:02

Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)

Валентина Иванова устроила пляжную фотосессию. Беременная возлюбленная рэпера Тимати позировала с обнажённым животом и с цветком в волосах.
Певец и его избранница готовятся стать родителями. Для рэпера малыш станет уже третьим ребёнком, а для Валентины – первенцем. Слухи о беременности модели ходили давно, но она не спешила раскрывать своё положение. Однако ей всё же пришлось это сделать, когда мама Тимати Симона Юнусова случайно опубликовала видео с семейного отдыха, где у Ивановой был виден уже достаточно большой живот.

Теперь девушка открыто демонстрирует беременность. Она опубликовала кадры из новой фотосессии на Мальдивах. Будущая мама предстала в бикини молочного цвета и длинной облегающей юбке в тон. Комплект был украшен ярко-розовым цветочным принтом, сочетающимся с живым цветком в волосах Валентины.

Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)

Представленные снимки восхитили модель и многодетную маму Елену Перминову и певицу Алсу, которые лайкнули пост возлюбленной рэпера.

Теперь же поклонники гадают, когда Тимати позовёт Иванову замуж. Напомним, что музыкант, будучи дважды отцом, ещё ни разу официально не женился

Читайте также:

«Это вам не на пляже животом кверху лежать»: бывшая Тимати снялась в мини в Японии

«Не сразу привыкла к образу телепузика»: беременная невеста Тимати продемонстрировала фигуру в бикини

Ненадолго обернулся и пошёл дальше: Тимати удивил поклонников реакцией на ДТП с его Lamborghini за 50 млн рублей

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#дтп
#певец
#фото
#пост
#музыкант
#кадры
#мама
#девушка
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате