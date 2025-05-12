«Можешь соблазнить, а что с ней дальше делать — непонятно»: похудевший комик Александр Морозов рассказал об интимных проблемах

Александр Морозов (Фото: Инстаграм* @morozov_artist)
Комик Александр Морозов признался, что у него наблюдаются сбои в гормональной системе. Он подчеркнул, что ему тяжело наладить личную жизнь.
Долгое время юморист страдал от зависимостей и лишнего веса, но смог измениться. Александр сбросил 60 килограммов, научился держать себя в руках.
Морозов поделился, что у него появились проблемы в личной жизни. Александра привлекают молодые женщины, у него есть определенные требования к возлюбленным.
Морозов объяснил, что подобный образ жизни отразился на его мужском здоровье.
Вместе с тем юморист не скрывает: ему нравится флиртовать с дамами и очаровывать их. Однако в настоящее время все происходит совсем не так, как раньше.
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Морозов поделился, что у него появились проблемы в личной жизни. Александра привлекают молодые женщины, у него есть определенные требования к возлюбленным.
«Когда вокруг алкоголь и все остальное, у тебя и женщин больше, и товарищи всегда какие-то. Теперь этого стало сильно меньше. Просто когда ты пьяный, тебе все красивым кажется. Сейчас я очень капризный стал, избирательный», — откровенничал комик в беседе с врачом-наркологом Василием Шуровым на его канале в VK.
Морозов объяснил, что подобный образ жизни отразился на его мужском здоровье.
«Очень низкий тестостерон, очень низкий, его нету практически. Отсюда и не возникает желания», — уточнил Александр.
Вместе с тем юморист не скрывает: ему нравится флиртовать с дамами и очаровывать их. Однако в настоящее время все происходит совсем не так, как раньше.
«Я же вроде как ходок. Мозг-то помнит. Ты понимаешь, что женщину можешь соблазнить, а что с ней дальше делать — непонятно. Ты пытаешься с этим что-то делать, таблетки там, но ничего не получается», — добавил экс-участник программы «Кривое зеркало».
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Ольга Енгалычева