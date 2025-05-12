«Нужно покаяться на всю страну»: Бородин возмутился участием Арбениной в патриотическом спектакле Михалкова

Диана Арбенина (Фото: ВКонтакте @thenightsnipers)
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался о сообщениях о возвращении Дианы Арбениной в Россию после «отмены». В своём Telegram-канале он возмутился, что не поддерживающая Россию певица выступила в театре Никиты Михалкова в Москве, и привал её «покаяться» перед россиянами.
Недавно сообщалось, что 9 мая в столичном театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» покажут патриотический спектакль «Минуту назад», сценарий которого основан на произведениях советских поэтов-фронтовиков. Одну из ролей в нём сыграет Диана Арбенина, приглашение которой Михалков назвал «абсолютно правильным». Также режиссёр назвал певицу «хорошей драматической актрисой».
Новость об участии Арбениной в спектакле, посвящённом Великой Отечественной войне, возмутила Бородина, который заявил, что певица должна «покаяться» перед народом, прежде чем выходить на российскую сцену.
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Новость об участии Арбениной в спектакле, посвящённом Великой Отечественной войне, возмутила Бородина, который заявил, что певица должна «покаяться» перед народом, прежде чем выходить на российскую сцену.
«Честно, для меня непонятна позиция Никиты Сергеевича. А вот позиция Арбениной – ясная и чёткая. <…> Может быть, сначала нужно, чтобы она покаялась на всю страну, а потом будем её обелять?», – написал политик.Напомним, что солистка группы «Ночные снайперы» неоднократно попадала в скандалы, связанные с её позицией относительно СВО и России в целом. Арбенина не поддержала страну в тяжёлое время, но продолжила планировать концерты на Родине. В последние несколько лет было отменено множество концертов певицы после возмущения публики и общественников. А Виталий Бородин ещё в 2023 году призывал запретить артистке зарабатывать в России.
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Анастасия Чинкова