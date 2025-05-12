«У нас был один случай интима»: мать внебрачного сына Никаса Сафронова раскрыла скандальную правду

Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)
Пресненский районный суд начал рассмотрение дела об установлении отцовства. Ответчиком выступает Сафронов, а истцом — его предполагаемый сын Вакарис Гибас. Первые заседания по делу запланированы на сегодня, 12 мая.
Вакарис и его мать, Дайнона, являются уроженцами Литвы. Она поделилась, что долгое время сын считал, что его отцом является другой человек, и только пять лет назад женщина раскрыла ему правду. После этого Вакарис выразил желание наладить контакт с отцом, чтобы узнать больше о своей семье. В течение этого времени он отправлял Сафронову сообщения в социальных сетях, поздравляя его с днем рождения, но не получал ответа. В итоге Вакарис решил обратиться в суд для официального установления родственных связей с известным народным художником России.
Дайнона также рассказала, что познакомилась с Сафроновым в Литве.
В 1999 году женщина с ребенком переехала в Великобританию, а недавно вернулась в Литву и обосновалась в Клайпеде, в то время как сын остался жить и работать в Лондоне.
Никас Степанович отцовство не признает.
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Дайнона также рассказала, что познакомилась с Сафроновым в Литве.
«Мы встретились на комбинате Linas, где Сафронов организовал свою первую выставку, а я работала среди художников. В течение шести лет мы общались, были только друзьями, но случился один интимный момент... Никас покинул Литву в 1983 году, а Вакарис появился на свет в 1984-м. Он — его первый сын», — поделилась Дайнона.
В 1999 году женщина с ребенком переехала в Великобританию, а недавно вернулась в Литву и обосновалась в Клайпеде, в то время как сын остался жить и работать в Лондоне.
«Вакарис хотел встретиться со своим отцом и братьями, узнать о своей семье и возможных генетических заболеваниях. Это его законное право», — цитирует «СтарХит» художницу.
Никас Степанович отцовство не признает.
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Анастасия Хохлова