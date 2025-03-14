«Может быть, уже влюблены»: МакSим не стала отрицать наличие любимого после победы над зависимостью

МакSим (Фото: Инстаграм* @maksimartist)
Певица МакSим намекнула на новый роман после победы над зависимостью, сообщила «Комсомольская правда».
Последние годы певица МакSим переживала тяжелые времена: она едва не скончалась от ковида, а потом попала в рехаб, чтобы побороть зависимость. Победив вредную привычку, певица посадила яблоню рядом с реабилитационным центром в знак своего обновления.
И, судя по всему, в жизни МакSим правда началась новая глава. Раньше она делилась, что любила лишь двух мужчин. Теперь же артистка игриво ответила на вопрос о наличии возлюбленного, намекнув на новый роман.
Читайте также:
Алсу поделилась фото в объятиях Константина Крюкова
«Увидела масштаб личности»: Пелагея вспомнила об участии SHAMANa в проекте «Голос»
Новый альбом Пугачевой выйдет позже из-за ее желания сэкономить
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Я хотела оставить после себя символ новой жизни, если говорить образно. Жизнь можно продолжать, наполняя ее новыми смыслами, радостью, и, конечно, новыми плодами», — призналась знаменитость.
И, судя по всему, в жизни МакSим правда началась новая глава. Раньше она делилась, что любила лишь двух мужчин. Теперь же артистка игриво ответила на вопрос о наличии возлюбленного, намекнув на новый роман.
«Если не секрет, может быть, уже влюблены», — спросили журналисты.
«Все может быть», — со смехом сказала МакSим.
Читайте также:
Алсу поделилась фото в объятиях Константина Крюкова
«Увидела масштаб личности»: Пелагея вспомнила об участии SHAMANa в проекте «Голос»
Новый альбом Пугачевой выйдет позже из-за ее желания сэкономить
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева