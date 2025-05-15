«Недопонимания и споры»: Звезда «Реальных пацанов» о семейных трудностях

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в беседе со «Стархитом» о трудностях на съемках проекта «Поймай меня, если сможешь», в котором она участвует вместе с Дмитрием Харатьяном, Нонной Гришаевой и Анной Ковальчук. Суть шоу — угадать лжепевца на сцене. Кудрявцева подчеркнула, что не обмануться очень сложно, тем более, когда ты так или иначе прислушиваешься к команде.