«Недопонимания и споры»: Звезда «Реальных пацанов» о семейных трудностях

Владимир Селиванов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«Реальный пацан» Владимир Селиванов раскрыл подробности отношений с сетевой знаменитостью Александрой Калмыковой, беседуя с Леди Mail. Два года назад актер развелся и встретил новую возлюбленную. Пара быстро съехалась, а через год у них родился сын Кирилл. Селиванов подчеркивает, что они с Александрой думают обвенчаться, однако отношения звезд неидеальны.
«Иногда возникают недопонимания и споры, но, как мы часто делимся в соцсетях, для нас очень важно общение. Мы никогда не откладываем проблемы и стараемся решать их сразу. Я считаю, что именно в этом заключается залог успеха наших отношений», — прокомментировал Селиванов.Он добавил, что всегда обсуждает с детьми волнующие темы и старается находить с ними общий язык.
«Моя цель — развивать их личностные качества и помогать им становиться лучше», — добавил он.У артиста есть дочь Ева, а еще он воспитывает детей Калмыковой Соню и Даню. Мужчина считает, что он не строгий, но справедливый отец.
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