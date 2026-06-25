Ведущему Дмитрию Диброву сделали операцию после падения с лестницы в московском клубе
Телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию на правой руке, которую он сломал в московском клубе Zorka. Медики установили ему титановую пластину для правильного сращивания кости. В медучреждение шоумен прибыл конфиденциально, чтобы избежать внимания прессы.
По информации телеграм-канала Mash, первоначально Дибров отказался от хирургического вмешательства. Однако после того как он пришел в себя, а болевые ощущения усилились, 23 июня он принял решение вернуться в клинику.
Врачи провели операцию и уже к вечеру выписали пациента домой. Полный курс реабилитации займет около двух месяцев, после чего примут решение о необходимости удаления импланта.
Травму лучевой кости ведущий получил при падении с лестницы. По данным СМИ, инцидент произошел во время попытки примирить двух девушек с помощью цитирования произведений Достоевского. Врачи настаивали на немедленном хирургическом лечении, предупреждая, что отсутствие пластины приведет к неправильному сращению, развитию тугоподвижности сустава и хроническому болевому синдрому. В запущенных случаях существовал риск полной утраты подвижности конечности.
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