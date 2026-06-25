«Ворвалась на чужую свадьбу!»: Клава Кока устроила сюрприз для молодоженов
Певица Клава Кока исполнила песню на свадьбе, куда ее пригласили
Неожиданный подарок получили молодожены на своей свадьбе — прямо во время первого танца на мероприятие «ворвалась» Клава Кока (Клавдия Высокова). Об этом исполнительница написала в соцсетях.
Певица откликнулась на личное приглашение невесты, отправленное через интернет, и спела для пары хит вживую. Информация появилась 25 июня.
«Ворвалась на чужую свадьбу! Это было безумно волнительно, но сюрприз удался. Спасибо всем, кто выбирает «Как я люблю тебя» для своего свадебного танца», — поделилась Кока.Ранее селебрити ответила на хейт в свой адрес. Она призвала фанатов не зависеть от шаблонов по поводу внешности.