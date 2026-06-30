«Может разнести»: Дана Борисова раскрыла, почему её дочь ушла в затворничество
Дана Борисова сообщила об уходе дочери из медиапространства из-за набора веса
Телеведущая Дана Борисова рассказала, почему её дочь Полина Аксёнова ведёт затворнический образ жизни.
В беседе с Общественной Службой Новостей актриса пояснила, что Полина начала принимать препараты для улучшения ментального состояния.
«У этих препаратов есть побочка — тебя может разнести. Соответственно, Поля немного набрала вес, поэтому решила не появляться в медиапространстве, потому что не хочет стать жертвой хейта», — рассказала Дана.Телеведущая подчеркнула, что не стоит придумывать версии, которые тиражируют некоторые СМИ, будто дочь изуродовала себя пластическими операциями под давлением матери. По словам Борисовой, дочь вернётся к публичной жизни после того, как справится с лишним весом.