Предательство? Новые детали расставания Александра Петрова и Милославской, почему он в последний момент женился на другой

Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: соцсети)
Александр Петров и Стася Милославская считались одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Молодым людям пророчили скорую свадьбу. Однако семейному счастью не суждено было сбыться. Звезда сериала «Полицейский с рублевки» внезапно изменил свой выбор и бросил спутницу. Накануне артист поделился фотографиями беременной супруги, ради которой, по слухам, разорвал отношения с Милославской. Подробности – в материале «Радио 1».
Новость о свадьбе шокировала поклонников
Александр Петров удивил поклонников новостью о свадьбе. В личном блоге он опубликовал серию кадров с церемонии бракосочетания. Для аудитории стала неожиданностью личность жены актера. Ею оказалась не Анастасия (Стася) Милославская, с которой он находился в отношениях три года.
Примечательно, что до этого молодые люди ничего не говорили поклонникам о расставании. Еще в июне они вместе появились на одном из светских мероприятий, обнимались, улыбались и выглядели счастливыми. Поэтому для большей части аудитории до сих пор остается загадкой, что произошло между Александром и Стасей.
Не так давно в Сети появилась информация о том, что актер лишь после того, как нашел новую любовь в лице молодой лишь девушки он бросил Милославскую, поставив ее перед фактом.
«Удивительное дело: говорят, что актриса Стася Милославская узнала о том, что больше не встречается с актером Александром Петровым, за три минуты до публикации его фото ЗАГСа с другой женщиной», — написали в Telegram-канале «Телеканал Страз».
По слухам, новости о свадьбе экс-бойфренда застали Стасю врасплох. Она не ожидала такого предательства со стороны Александра. Еще сильнее актрису ранило поведение матери Петрова. В беседе с журналистами Алевтина Анатольевна крайне позитивно высказалась о новой спутнице сына и заявила, что «невестка-огонь». Ранее у Милославской были прекрасные отношения с несостоявшейся свекровью, и она часто бывала у нее в гостях.
Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: соцсети)
Петров показал беременную супругу
Российский актер Александр Петров впервые появился на публике с беременной женой Викторией Антоновой. Видео их выхода на красной ковровой дорожке уже активно распространяется в социальных сетях и пабликах. Запись, на которой счастливая пара позирует фотографам, впервые опубликовал телеграм-канал «РЕН ТВ». Петров и Антонова посетили премьеру нового проекта «Василий», где актер исполнил сразу две главные роли. Пара с радостью делилась своими эмоциями от совместного выхода. Ранее Александр уже сообщил о беременности Виктории на своей странице в социальных сетях.
Александр Петров с женой
Стоит отметить, что история знакомства Александра с женой наполнена странностями. Он рассказал, что встретил 22-летнюю Викторию Антонову на улице и за несколько свиданий понял, что она идеально ему подходит.
«Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни», — трогательно высказался о супруге Петров.
О Виктории известно немного. Она никогда не входила в круг шоу-бизнеса и ведет закрытый образ жизни. В своем посте о свадьбе Александр попросил поклонников не писать ей негативные сообщения и не копаться в ее прошлом. «Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей, не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга», — обратился к аудитории он.
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