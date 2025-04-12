«Может совершать страшные и жестокие действия»: бывшая Моргенштерна* о смерти Паши Техника

Паша Техник (Фото: Instagram**/techniquepashalive)
Бывшая супруга рэпера Алишера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина, говоря о смерти артиста Паши Техника (Павел Ивлев), заявила, что зависимый человек может совершать «жестокие действия», даже, если он «самый добрый».
«Даже самый добрый, самый чудесный, самый смешной человек, но в зависимости, может совершать самые страшные, непредсказуемые и жестокие действия — особенно по отношению к себе самому. Пусть он будет для всех нас наставником в том, как делать не надо», — отметила Зинатуллина.Блогер призвала вспоминать почившего рэпера с улыбкой и добавила, что Паша Техник дарил всем настроение. Паша Техник скончался в результате полиорганной недостаточности в Таиланде, 4 апреля. Ему было 40 лет.
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