«Может уйти»: Регина Тодоренко поделилась переживаниями о материнстве

23 ноября 2025, 18:23

Регина Тодоренко призналась в страхе потерять связь со старшим сыном

Регина Тодоренко с детьми (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко открыто рассказала в соцсетях о своих внутренних страхах, связанных с материнством и отношениями со старшим сыном.