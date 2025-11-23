«Может уйти»: Регина Тодоренко поделилась переживаниями о материнстве
Регина Тодоренко открыто рассказала в соцсетях о своих внутренних страхах, связанных с материнством и отношениями со старшим сыном.
Поводом для эмоционального откровения стал тревожный сон, который, по словам телеведущей, заставил её задуматься о том, как непросто сохранить доверие, близость и уважение, когда дети растут и становятся самостоятельными.
Во сне её уже повзрослевший сын разговаривал резко и отталкивал её — этот образ тронул Регину и обострил переживание, что со временем связь между родителем и ребёнком может ослабнуть. Она призналась, что и в реальной жизни иногда ощущает, как теряется авторитет: сын может уйти к себе в комнату и «захлопнуть дверь», давая понять, что ему нужна независимость.
После таких мыслей Тодоренко решила посвятить целый день старшему ребёнку — вместе провести время, сходить на обед, заняться любимыми семейными делами. Однако неожиданно у мальчика поднялась температура до 38 градусов, и все планы пришлось отменить.
