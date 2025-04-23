«Может, я буду бомжом или булавкой»: Паша Техник верил в перерождение души

Паша Техник (фото: Instagram*, @techniquеpashalive)
В предсмертном интервью рэпер Паша Техник признался, что верил в перерождение души. Об этом стало известно в эфире шоу Гульнары Нижинской.
По словам музыканта, он хотел бы стать ангелом, чтобы быть ближе к Богу. При этом Паша не исключал и других перевоплощений.
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*запрещён в РФ.
«Знаешь, сколько процентов плохого в конце моей жизни будет, в того я и выйду. Может, я буду опять каким-нибудь успешным человеком. Может, я буду бомжом или булавкой», — сообщил Техник.По словам рэпера, он боялся смерти. Также артист признавался, что не доверял людям.
«В дружбу я не верю, мне она не интересна. Я никому не доверяю. Мне причиняли очень много боли», — рассказал он.Паша Техник умер 5 апреля в больнице Таиланда из-за септического шока, вызванного острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и пневмонией. Из Таиланда рэпера доставили в Россию в цинковом гробу, а 11 апреля его похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе (Московская область).
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина