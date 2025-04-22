С рэпера Паши Техника посмертно хотят взыскать долг в 20 тысяч рублей

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
Федеральная служба судебных приставов посмертно старается взыскать долг с рэпера Паши Техника. Музыкант остался должен 20 тысяч рублей, сообщил портал «Страсти», ссылаясь на открытые источники.
Исполнительное производство возбудили 28 марта — за неделю до кончины Паши. Штраф исполнителю хита «На магните» назначили за административное правонарушение.
Стоит напомнить, что Павел Ивлев умер 5 апреля в больнице Таиланда. В конце марта в инфополе заговорили, что рэпер серьезно отравился и впал в кому. Экс-супруга, друзья и коллеги Техника собирали средства на его лечение. А менеджер сохранял оптимизм и отмечал, что Паша «еще всех переживет».
Перед смертью Паша перенес клиническую смерть. У медиков получилось запустить его сердце, но через некоторое время оно вновь остановилось. Из Таиланда рэпера доставили в Россию в цинковом гробу, а 11 апреля его похоронили в Москве.
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Стоит напомнить, что Павел Ивлев умер 5 апреля в больнице Таиланда. В конце марта в инфополе заговорили, что рэпер серьезно отравился и впал в кому. Экс-супруга, друзья и коллеги Техника собирали средства на его лечение. А менеджер сохранял оптимизм и отмечал, что Паша «еще всех переживет».
Перед смертью Паша перенес клиническую смерть. У медиков получилось запустить его сердце, но через некоторое время оно вновь остановилось. Из Таиланда рэпера доставили в Россию в цинковом гробу, а 11 апреля его похоронили в Москве.
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Ольга Енгалычева