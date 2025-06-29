«Можно ли над этим смеяться?»: Инстасамка пристыдила фанатов, раскрыв истинную причину ринопластики мужа

29 июня 2025, 14:14

Инстасамка раскрыла причину пластических операций мужа

Инстасамка и Олег Moneyken (фото: Telegram @instasamkacore)

Инстасамка публично заступилась за своего мужа Олега Moneyken. В своём личном блоге рэп-исполнительница подчеркнула, что он делал пластические операции не для красоты.





24-летний продюсер несколько раз делал ринопластику, чем вызвал недоумение у фанатов. Исполнительница трека «За деньги да» обратилась к аудитории и разъяснила ситуацию.



Выяснилось, что Олега воспитывал строгий отец, который нередко применял в отношении него насилие. После этого у мужчины осталась серьёзная травма.





«У него были очень напряженные отношения в семье, и отец сломал ему нос. И после этого ему пришлось делать две операции. Можно ли над этим смеяться?», – пристыдила поклонников Инстасамка.