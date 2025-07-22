«Единственный актив»: Татьяна Брухунова раскрыла, почему скрывает мужа в соцсетях

22 июля 2025, 11:32

Молодая жена Евгения Петросяна ответила на главный вопрос поклонников

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова официально состоят в браке с 2019 года. Брухунова, будучи пятой женой юмориста, ответила на вопрос, почему не показывает своего супруга в социальных сетях. Девушка дала ёмкий ответ, приведя в своём блоге цитату модели Эмилии Вишневской.





Многие не верят в искренность отношений Петросяна и Брухуновой. Помимо этого, Татьяна в соцсетях очень часто подвергается критике за различные заявления. Однако накануне супруга юмориста рассказала, почему она не показывает мужа в социальных сетях.

«Когда женщина выставляет напоказ исключительно своего мужчину и их отношения, зачастую у неё нет других «достоинств» или интересов, которые можно было бы показать. Это может означать, что она не имеет собственной карьеры, увлечений или самореализованности. И единственный «актив», который у неё есть, — это мужчина, вокруг которого крутится её жизнь», — процитировала Татьяна модель Вишневскую.