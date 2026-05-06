«Он заслуживает»: Продюсер Дворцов назвал песню, которая заменит гимн 9 мая

06 мая 2026, 18:04

Продюсер Дворцов предложил сделать песню Лепса «Родина-мать» гимном Дня Победы

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов назвал песню, которая могла бы стать новым гимном к 9 мая.





В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что многие российские артисты исполняют песни о тяжёлых военных событиях и воспевают любовь к родной земле.

«Например, песня Григория Лепса «Родина-мать» — это прекрасная композиция, которая могла бы стать новым гимном этой важной даты. Эта песня очень трепетная, она о нашей стране, о нашей культуре. Да и сам Григорий — достойный человек, полагаю, что он заслуживает того, чтобы его песни звучали на таких важных государственных праздниках», — заявил Дворцов.

«Любая его песня — она о Родине и тяжёлых страницах нашей истории», — отметил Сергей.