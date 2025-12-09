Ксения Собчак раскрыла новогодние планы
Ксения Собчак надеется встретить Новый год на рабочем месте
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своём личном блоге рассказала, как планирует встречать Новый год.
Собчак сообщила, что надеется провести праздничную ночь на работе. Она уточнила, что сейчас обсуждает такую возможность с заказчиком.
«Всех тайн не открою. Но если нет, то дома тогда, по-старинке с оливьешечкой», — добавила телеведущая.Таким образом, альтернативным планом для Собчак стал традиционный семейный праздник.
