Ксения Собчак раскрыла новогодние планы

09 декабря 2025, 11:15

Ксения Собчак надеется встретить Новый год на рабочем месте

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своём личном блоге рассказала, как планирует встречать Новый год.





Собчак сообщила, что надеется провести праздничную ночь на работе. Она уточнила, что сейчас обсуждает такую возможность с заказчиком.

«Всех тайн не открою. Но если нет, то дома тогда, по-старинке с оливьешечкой», — добавила телеведущая.