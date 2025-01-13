«Мужики, я не хочу за вас платить!»: почему Клава Кока рассталась с парнем и что рассказала о романе Лерчек и женатого Натана

Певица Клава Кока (фото: РИА Новости / Максим Блинов)
На минувших выходных Павел Воля вернулся на экран канала ТНТ с первым в этом году выпуском своего шоу. Гостем программы стала популярная певица Клава Кока, которая открыто рассказала о своих отношениях и предпочтениях в мужчинах. Чем именно поделилась артистка расскажет «Радио 1».
Роман Натана и Лерчек
Воля спросил у Клавы её мнение по поводу романа Натана и Лерчек, который развернулся в реалити-шоу «Звезды в джунглях», где она также принимала участие.
«Я не поддерживаю измены ни в каком виде. Натан – прекрасный артист, хороший друг. Но для меня его поведение странно. У меня к нему как было хорошее отношение, как к артисту и товарищу по лейблу, таким оно и осталось. Все совершают ошибки», — прокомментировала Клава.
Ольга Бузова и загадочный «лев»: Поклонники певицы раскрыли личность ее нового возлюбленного, который сильно напоминает ее бывшего
Личная жизнь Клавы Коки
Недавно певица объявила о расставании с Александром Повериным, с которым она познакомилась на проекте «Сердце Клавы». Их отношения длились почти два года, однако не все уверены, что их роман был искренним.
Как выяснилось, даже сама певица сомневается, что её бывший возлюбленный был с ней не ради популярности.
«Мы не сошлись характерами. Я была инициатором расставания. Для меня это болезненная история, я верила в будущее наших отношений. Мы провели полтора года плечом к плечу. Мне жаль, что так вышло, но жизнь продолжается», — сказала она.
Кроме того, певица сообщила, что что сейчас готова к новым отношениям.
«Сердце свободно, мужчины, звоните!», — заявила певица.
Певица Клава Кока и Александр Поверин (фото: социальные сети)
Предпочтения Клавы Коки
Клава Кока заявила, что сейчас находится в поисках новых отношений. В интервью она поделилась своими предпочтениями в мужчинах и рассказала, что её раздражает в представителях противоположного пола.
Певица призналась, что устала оплачивать расходы за своих партнеров.
«Мужики, я уже не хочу за вас платить в ресторанах! Уже много заплатила. Но деньги — не главное. Нарциссы тоже в прошлом. И парни, которые хейтят меня за мою работу. Однозначно нет — парни, которые не понимают мое чувство юмора», — поделилась Кока.
Певица заявила о готовности строить отношения с тем, чей доход меньше её собственного, при условии, что он сможет закрывать основные базовые потребности.
Читайте также:
Даня Милохин раскрыл новую избранницу – ей оказалась украинка Зеленская
«Таскалась за Глушко»: как любовница Тарзана «утерла нос» Наташе Королевой после скандала с изменой и где она сейчас
«Жила под контролем»: Алсу впервые раскрыла тайны семейной жизни с Абрамовым. С кем сейчас роман у певицы?
Дайана Хусинова