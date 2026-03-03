«Это пока в тайне»: Стало известно, что Харламов и Ковальчук ждут ребёнка
Денис Дорохов проговорился о беременности Катерины Ковальчук
Юморист Денис Дорохов подтвердил информацию о том, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов станут родителями. О грядущем пополнении в семье друг пары рассказал журналистам на премии «Новое Радио AWARDS 2026».
Для 33-летней актрисы этот ребёнок будет первым. У Гарика Харламова уже есть дочь Анастасия от брака с актрисой Кристиной Асмус. Дорохов отметил, что положительно отреагировал на новость.
«Роль крёстного Гарик не предлагал, но он мне вряд ли такое предложит. Я прекрасно отреагировал на новость. Дети — это прекрасно... С детьми невозможно не переживать, я по себе помню. Это волнение за детей, оно постоянное», — заявил артист.Юморист добавил, что ещё не знает пол будущего малыша.
«Всё это пока в тайне, я не знаю, почему вы это всё снимаете», — сказал Дорохов, обращаясь к журналистам.Ранее Гарик Харламов назвал главную причину семейных ссор.