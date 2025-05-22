«Мрачной взрослой жизни не хотела»: Клава Кока рассказала о работе в офисе

Клавдия Высокова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала журналистам о своей работе в офисе во времена университетской практики. По ее словам, в тот момент она поняла, что именно там начинается взрослая жизнь. Исполнительница училась на HR-менеджера.
«…И такой мрачной взрослой жизни я не хотела, честно говоря. Офис был некрасивый, эти бумажки и все такое, мне было не по себе, я не чувствовала себя на своем месте», — поделилась Клавдия в кулуарах XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.Собеседница добавила, что у нее были «классные» работы, и в целом она любила работать, но сложности всегда были именно в офисе.
Читайте также:
В суде показали жуткие фото подготовки P. Diddy к «белым вечеринкам»
Адвокат Прилучного раскрыла, как сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой
Стало известно, сколько Максим Аверин зарабатывает на спектаклях
Никита Кротов