В суде показали жуткие фото подготовки P. Diddy к «белым вечеринкам»

Наоми Кэмпбелл и P.Diddy/ Шон Комбс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
В Нью-Йорке 5 мая стартовал резонансный судебный процесс против известного рэпера Пи Дидди (Шон Комбс), которому грозит пожизненное заключение. Артист обвиняется в серьезных преступлениях, включая торговлю людьми, насилие и жестокое обращение.
На очередном судебном заседании прокуроры сообщили, что во время обыска номера Шона Комбса при его аресте в сентябре прошлого года были найдены: именной чемодан с наркотиками, таблетки, пакетики с порошком, оружие, сумка с наличными, веревки, туфли для стриптиза и несколько бутылок масла.
Важно отметить, что вскоре после слушания свои показания дала экс-подруга музыканта Кэсси Вентура. Она рассказала, что их отношения с Diddy длились почти 10 лет, и разорвать связь было сложно из-за страха перед ним. По словам девушки, Шон принуждал ее к сексуальным отношениям с другими мужчинами и употреблению наркотиков. В итоге девушке пришлось пройти лечение от инфекций, передающихся половым путем, и посещать психолога.
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