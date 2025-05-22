Стало известно, сколько Максим Аверин зарабатывает на спектаклях

Максим Аверин (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Актер Максим Аверин заработает более одного миллиона рублей на спектакле в Светлогорске. Об этом стало известно «Страстям».
28 июня в Светлогорске Калининградской области должна состояться премьера моноспектакля Максима Аверина. Согласно открытым данным, на портале Госзакупок был размещен контракт, заказчиком которого выступает государственное бюджетное учреждение «ТЕАТР ЭСТРАДЫ "ЯНТАРЬ-ХОЛЛ"».
Стоимость обеспечения выступления Аверина — 1 018 310 рублей. При этом на Госзакупках размещен еще один договор — на оказание услуг по гостиничному обслуживанию участников моноспектакля Аверина.
Для комфортной жизни в Светлогорске артисту нужно 157 тысяч рублей. В итоге стоимость визита актера обошлась организаторам в 1 175 310 рублей.
Отметим, что билеты на постановку, в которой единственным участником является Аверин, пока продаются плохо — 80% зала свободно. Самые дешевые билеты на последнем ряду стоят 1500 рублей, а самые дорогие — 5000 рублей.
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Стоимость обеспечения выступления Аверина — 1 018 310 рублей. При этом на Госзакупках размещен еще один договор — на оказание услуг по гостиничному обслуживанию участников моноспектакля Аверина.
Для комфортной жизни в Светлогорске артисту нужно 157 тысяч рублей. В итоге стоимость визита актера обошлась организаторам в 1 175 310 рублей.
Отметим, что билеты на постановку, в которой единственным участником является Аверин, пока продаются плохо — 80% зала свободно. Самые дешевые билеты на последнем ряду стоят 1500 рублей, а самые дорогие — 5000 рублей.
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Анастасия Хохлова