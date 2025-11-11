Анна Пересильд ответила на травлю из-за роли в фильме «Алиса в Стране чудес»

11 ноября 2025, 14:23

Анна Пересильд ответила на критику своей игры в фильме «Алиса в Стране чудес»

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Актриса Анна Пересильд ответила на критику своей игры в новом фильме «Алиса в Стране чудес». Её слова приводит издание «Страсти».





Картина вышла недавно, и зрители массово обсуждают её в интернете. Многие отмечают слабый сценарий и костюмы, а некоторые пользователи упрекают Пересильд в недостатке эмоций.



В сети набрали популярность сотни видео с пародиями и грубыми высказываниями в адрес 16-летней актрисы. Обычно Анна игнорирует подобные комментарии, но на один ролик она отреагировала. Под видео, где поклонница спрашивала, как Анна переносит травлю, актриса оставила прямой ответ.

«Я себя отлично чувствую!» — написала девушка.

