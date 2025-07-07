«Меня начинает штырить — могу бросаться на людей»: Дана Борисова рассказала о проблемах со здоровьем

07 июля 2025, 19:05

Дана Борисова рассказала, что у нее и ее дочери Полины биполярное расстройство

Дана Борисова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Телеведущая Дана Борисова рассказала Общественной Службе Новостей, что у нее и ее дочери Полины Аксеновой имеется биполярное расстройство. Звездная дочь приобрела болезнь от матери.







«Да, у меня тоже биполярка, это, я вам хочу сказать, то еще испытание, потому что ты переживаешь такие муки и такие круги ада, что врагу не пожелаешь. К сожалению, Поля унаследовала эту проблему, но мы боремся с этим», — прокомментировала Борисова.

«Без них у меня проявления болезни обостряются. Меня начинает штырить — могу бросаться на людей, когда не приняла препарат», — сказала теледива, заключив, что с медикаментами ее состояние стабильно.