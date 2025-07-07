Татьяна Буланова раскрыла секрет своей популярности среди зумеров

07 июля 2025, 18:29

Татьяна Буланова (фото: Telegram @bulanovacom)

Татьяна Буланова вслед за Надеждой Кадышевой обретает популярность у зумеров. На концерты певицы всё чаще приходят молодые люди, не заставшие период ажиотажа вокруг звезды.





Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что относится к возросшему к ней интересу довольно спокойно.





«Вы знаете, я приверженец того мнения, что мода и музыка цикличны. Что-то, о чём давно забыли, приобретает популярность, когда о нём напоминают. Какие-то хиты прошлого использовали в современном кино для молодёжи, они услышали и подсели на них. Всё, песня и исполнитель снова в топе», – заявила артистка.