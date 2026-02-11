Достижения.рф

Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Богомолов попросил Минкультуры снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Артем Пряхин)

Режиссер Константин Богомолов заявил, что попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он сообщил в своем блоге.



Богомолов выразил искреннее пожелал школе, её нынешнему и будущему руководству успехов и стойкости.

В январе Ольга Любимова объявила о назначении Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Министерство подтвердило, что трудовой договор с ним заключен до выборов ректора.

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ обратились к министру культуры Любимовой с просьбой пересмотреть назначение режиссера на должность исполняющего обязанности ректора. Авторы обращения считают, что назначение Богомолова противоречит принципам преемственности и не отражает ценности Школы-студии МХАТ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0