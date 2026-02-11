Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Режиссер Константин Богомолов заявил, что попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он сообщил в своем блоге.
Богомолов выразил искреннее пожелал школе, её нынешнему и будущему руководству успехов и стойкости.
В январе Ольга Любимова объявила о назначении Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Министерство подтвердило, что трудовой договор с ним заключен до выборов ректора.
Ранее выпускники Школы-студии МХАТ обратились к министру культуры Любимовой с просьбой пересмотреть назначение режиссера на должность исполняющего обязанности ректора. Авторы обращения считают, что назначение Богомолова противоречит принципам преемственности и не отражает ценности Школы-студии МХАТ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
