Богомолов попросил снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ

11 февраля 2026, 09:33

Богомолов попросил Минкультуры снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Артем Пряхин)

Режиссер Константин Богомолов заявил, что попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он сообщил в своем блоге.