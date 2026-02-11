«Миша, давай по-другому!»: Михалков раскритиковал актёрскую игру Ефремова во время репетиции первого спектакля после тюрьмы

11 февраля 2026, 08:27

Михалков раскритиковал актёрскую игру Ефремова на репетиции первого спектакля

Никита Михалков (Фото: www.kremlin.ru)

Никита Михалков раскритиковал актёрскую игру Михаила Ефремова во время репетиции первого спектакля после тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.