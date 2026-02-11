«Миша, давай по-другому!»: Михалков раскритиковал актёрскую игру Ефремова во время репетиции первого спектакля после тюрьмы
Никита Михалков раскритиковал актёрскую игру Михаила Ефремова во время репетиции первого спектакля после тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Легендарный режиссёр высказывает замечания Ефремову в процессе совместной работы над спектаклем «Без свидетелей» в «Мастерской, 12». Актёр посвящает репетициям более четырёх часов ежедневно, демонстрируя полную самоотдачу. Физические нагрузки даются ему тяжело: одышка, трудности при вставании и невозможность длительного пребывания в движении из-за хронической обструктивной болезни лёгких делают его состояние непростым. Тем не менее, Ефремов не отступает — это его первая роль после почти пятилетнего тюремного заключения, и он стремится вернуться на сцену с уверенностью.
В спектакле Ефремов исполняет главную роль трусливого и одинокого Его, который безуспешно пытается обрести семейное счастье. Его партнёром по сцене станет Анна Михалкова.
