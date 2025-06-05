Рэпер Tyga потратил полмиллиона на стриптизерш в Москве
Американский рэпер Tyga потратил полмиллиона рублей на московских стриптизерш. Об этом пишет издание Super.
31 мая рэп-исполнитель выступил на ЦСКА Арене в Москве. Концерт посетили 14 тысяч зрителей.
После выступления Tyga устроил афтерпати. Сначала он вместе с друзьями отправился в закрытый клуб, где к ним присоединились девушки. Затем вечеринка продолжилась в стриптиз-клубе, где Tyga потратил миллион рублей: 500 тысяч он заплатил танцовщицам и ещё столько же вложил в еду и напитки.
Ночевать вся компания отправилась в пятизвёздочный отель неподалёку от Кремля.
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