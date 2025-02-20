Муцениеце показала, как Дранга учил ее дочь Мию играть в боулинг

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Агата Муцениеце опубликовала видео, в котором ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, учит дочь актрисы Мию играть в боулинг.
Так, Муцениеце вместе с дочерью и новым мужчиной отправилась развлекаться в боулинг. Ей так понравилось, как Петр проводил время с ее дочерью, что актриса решила продемонстрировать это поклонникам, опубликовав соответствующее видео.
На видео мужчина одной рукой поддерживал девочку, а другой бросал шары, в то время как девочка улыбалась и с интересом смотрела на игру Дранги.
Поклонники тут же отметили теплое общение между ребенком и новым избранником Муцениеце. Подписчики похвалили Петра за хорошее отношение к дочери возлюбленной.
Слухи о романе Агаты и Петра появились в конце 2024 года. Известно, что влюбленные вместе отметили Новый год и уже познакомились с родителями друг друга. О своих отношениях они публично не говорят.
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На видео мужчина одной рукой поддерживал девочку, а другой бросал шары, в то время как девочка улыбалась и с интересом смотрела на игру Дранги.
Поклонники тут же отметили теплое общение между ребенком и новым избранником Муцениеце. Подписчики похвалили Петра за хорошее отношение к дочери возлюбленной.
Слухи о романе Агаты и Петра появились в конце 2024 года. Известно, что влюбленные вместе отметили Новый год и уже познакомились с родителями друг друга. О своих отношениях они публично не говорят.
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Элина Позднякова