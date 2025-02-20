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Муцениеце показала, как Дранга учил ее дочь Мию играть в боулинг

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Агата Муцениеце опубликовала видео, в котором ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, учит дочь актрисы Мию играть в боулинг.
Так, Муцениеце вместе с дочерью и новым мужчиной отправилась развлекаться в боулинг. Ей так понравилось, как Петр проводил время с ее дочерью, что актриса решила продемонстрировать это поклонникам, опубликовав соответствующее видео.

На видео мужчина одной рукой поддерживал девочку, а другой бросал шары, в то время как девочка улыбалась и с интересом смотрела на игру Дранги.

Поклонники тут же отметили теплое общение между ребенком и новым избранником Муцениеце. Подписчики похвалили Петра за хорошее отношение к дочери возлюбленной.

Слухи о романе Агаты и Петра появились в конце 2024 года. Известно, что влюбленные вместе отметили Новый год и уже познакомились с родителями друг друга. О своих отношениях они публично не говорят.

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Алкоголизм, роман с Варнавой и тайное рождение дочери: обратная сторона жизни шоумена Дмитрия Хрусталева
20 февраля 2025, 10:00

Дмитрий Хрусталев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Хрусталёв — российский телеведущий, актёр и комик, ставший известным благодаря участию в популярном шоу «Comedy Club». Его находчивость и способность создавать радостное настроение очаровывали зрителей, но в реальности он годами страдал от алкогольной зависимости и не мог наладить личную жизнь. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Поступал в институт ради КВН


Дмитрий Хрусталёв родился в Ленинграде 20 февраля 1979 года и с раннего возраста воспитывался матерью и бабушкой. Его мама, мечтавшая о сценической карьере, с детства прививала ему интерес к публичным выступлениям. Сначала он начал заниматься бальными танцами, а позже активно участвовал в школьных театральных постановках. Эти занятия приносили ему радость и удовольствие от общения с аудиторией.

После школы Хрусталёв не стал поступать в театральный вуз, а выбрал аграрную академию, чтобы стать частью команды КВН. В академии с клубом шутников не срослось, и он без раздумий перевелся в университет аэрокосмического приборостроения, где стал капитаном команды весёлых и находчивых.

Личная жизнь


Дмитрий Хрусталёв, популярный комик и телеведущий, предпочитает не распространяться о своей личной жизни, особенно о романтических отношениях. Однако некоторые сведения всё же становятся известны публике.

Так, первой его большой любовью была юрист Виктория Дейчук, с которой он провел почти десять лет. Несмотря на длительность их отношений, пара так и не решила узаконить свои чувства. Хрусталёв объясняет это тем, что со временем страсть угасла, и он считает, что не стоит продолжать отношения, когда они перестают приносить радость. Тем не менее, он всегда готов поддержать тех, кто был рядом с ним долгое время. В качестве знака благодарности за совместные годы он подарил бывшей избраннице квартиру и автомобиль.

Екатерина Вернава и Дмитрий Хрусталев (Фото:Instagram*@ kativarnava)

Затем в его жизни появилась Екатерина Варнава, с которой у него завязался бурный роман в 2012 году. Их отношения были насыщенными, но продлились всего год. Несмотря на то что Дмитрий сделал ей предложение, пара рассталась, сохранив добрые воспоминания друг о друге и став хорошими друзьями.

«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И все. Высосали друг друга. И в какой-то момент наши отношения раскололись. Он плакал, и я плакала. Нам обоим было очень тяжело», — делилась в одном из интервью Екатерина.

Мария Гончарук (Фото:Instagram*@ goncharukmasha)

В 2017 году комик начал встречаться с моделью и певицей Марией Гончарук. В 2019 году в прессе появились слухи о тайном бракосочетании артистов, однако сам Хрусталёв опроверг эти сообщения.

«По законам РФ не женат, но мы счастливы», — ответил юморист на вопросы о свадьбе.

В ноябре 2023 года Дмитрий Хрусталёв поделился радостной новостью о том, что в его семье произошло пополнение. У него родилась дочь, но имя малышки и дата её рождения остались в секрете.

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Алкогольная зависимость


В средствах массовой информации весной 2019 года появилась информация о том, что Дмитрий Хрусталёв был лишён водительских прав на срок в 1 год и 6 месяцев. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Причина — отказ пройти тест на наличие алкоголя в организме. Несколько позже артист сам признается публике о своей алкогольной зависимости.

«От осознания, что я алкоголик до момента: все — стопэ, парень, прошло десять лет. Сейчас я нахожу подтверждение того, что это вредно для организма. Кому-то помогает — ради Бога. Мне это мешало жить…», — цитирует слова Хрусталева издание KP.RU.

Дмитрий Хрусталев (Фото: кадр из фильма «Водитель-олигарх»)

Последние годы Дмитрий не употребляет алкоголь, и теперь у артиста новая жизнь.

«Это такой кайф. Я насколько по-другому мыслю, соображаю, делаю выводы, анализирую, мне проще жить. Мне в трезвом состоянии интереснее», — делился Хрусталев.

Напугал поклонников реанимацией


В ноябре 2020 года Дмитрий Хрусталёв потерял сознание во время поездки на такси. Водитель, обеспокоенный состоянием пассажира, доставил его в реанимацию. После госпитализации начали появляться различные предположения о причинах его недомогания, включая инфекцию и алкоголь. Однако тест на вирус оказался отрицательным, а сам артист давно не употреблял спиртного.

Позже он сообщил, что врачи диагностировали у него несовместимость препаратов на фоне сильного переутомления. Хрусталёв признал свою ошибку, отметив, что чрезмерные тренировки и строгие диеты при напряжённом графике работы стали причиной его состояния.

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«‎Никогда не любил»‎: Как одна фраза разрушила брак двух известных актёров и что происходит в личной жизни Натальи Бурмистровой?
20 февраля 2025, 09:17

Наталья Бурмистрова (Фото: кадр из фильма «Женский приговор»)

Наталья Бурмистрова — российская актриса, известная своими запоминающимися ролями в театре и кино.
Она мастерски воплощает разнообразные образы, от добродушных и нежных персонажей до строгих и авторитетных женщин. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы

Наталья Бурмистрова родилась 19 ноября 1978 года в Усолье-Сибирском. В её семье не было людей, связанных с искусством, и в детстве она не задумывалась о карьере актрисы. Вместо этого Наталья увлекалась математикой и готовилась к поступлению в университет. После переезда семьи в город Скрунда в Латвии, она продолжила учёбу и в конечном итоге поступила в Институт точной механики и оптики в Санкт-Петербурге.

Поиск призвания

Учёба в институте быстро разочаровала Наталью, и она осознала, что точные науки — это не её. Вместе с подругой она решила попробовать поступить в театральный вуз. Успех пришёл к ней с первой попытки: Наталья поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

Кинодебют

В 2001 году Наталья завершила обучение и получила главную роль Ларисы в комедийном детективе «Агентство НЛС». Этот кинодебют оказался удачным и принёс актрисе популярность, признание и симпатии зрителей. После этого предложения от режиссёров начали поступать одно за другим.

Фото: iStock/fergregory

Успех в кино и театре

В начале 2000-х годов Наталья активно снималась в фильмах и сериалах, ежегодно принимая участие в 6 — 8 проектах. Зрители запомнили её роли в таких фильмах, как «Эхо из прошлого», «Счастье моё», «Надежда», «Остров ненужных людей», «Поцелуев мост», «Акватория» и «С тобой хочу я быть всегда».

В 2011 году актриса сыграла роль хозяйки конюшни в психологической драме «Игры детей взрослого возраста». В 2014 году она начала сниматься в сериале «Невский», а в 2017 году присоединилась к команде детективного сериала «Акватория».

Творческая жизнь

На данный момент в фильмографии Натальи Бурмистровой более 80 ролей. В 2008 году она покинула Театр комедии имени Николая Акимова и начала сотрудничество с актерской лабораторией ОN.ТЕАТР. Однако актриса не ограничивается только своей карьерой: с детства она увлекается рукоделием, вязанием, работой с деревом и лепкой фигурок из соленого теста. Больше всего ей нравится рисовать и заниматься фотографией.

Личная жизнь

Из разговоров с друзьями стало известно, что Наталья была в браке с актером Алексеем Барабашем, известным по фильмам «Большая прогулка» и «Вербное воскресенье». В одном из интервью Алексей откровенно признался, что неосторожные слова стали причиной разрыва их отношений.

Между ними разгорелся сильный конфликт, и в порыве гнева Алексей сказал Наталье, что не любит её и никогда не любил. Это стало переломным моментом для их отношений. Несмотря на его последующие извинения, трещина между ними оказалась слишком глубокой.

Новая жизнь

После разрыва Наталья начала задерживаться на работе, стремясь избежать дома, который стал для неё невыносимым. Она активно снимается, занимается озвучкой, наслаждается прогулками по лесу, проводит время с друзьями и любит любоваться небом над Невой, сидя у окна. Актриса старается не обсуждать своего бывшего мужа и сосредотачивается на своей карьере и личном развитии.

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Стало известно, в каком состоянии находится вдова Олега Стриженова
Помощница семьи рассказала о состоянии вдовы Олега Стриженова
20 февраля 2025, 09:08

Актеры Лионелла и Олег Стриженовы (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Неделю назад близкие простились с народным артистом Олегом Стриженовым. Актер скончался в возрасте 95 лет после ишемического инсульта. 12 февраля он был похоронен на Троекуровском кладбище. Многие заметили, что на отпевании в Храме Святителя Николая на Трёх Горах не было вдовы Стриженова — Лионеллы Ивановны.
По слухам, она простилась с любимым супругом раньше всех, поскольку не хотела лишнего внимания со стороны прессы. Она тяжело переживает смерть мужа, передает kp.ru.

По словам помощницы семьи, в день ухода Стриженова вдова перестала есть и спать. Близкие, в том числе Александра Стриженов с женой Екатериной, поддерживают Лионеллу: часто ее навещают и не дают грустить в одиночестве, говорится в материале.

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#кладбище
#инсульт
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Актриса Елена Кондулайнен снова пожаловалась врачам на частичную потерю речи
20 февраля 2025, 08:46

Фото: iStock/demaerre

66-летняя актриса Елена Кондулайнен снова пожаловалась медикам на частичную потерю речи и постоянное чувство страха. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что Елена снова стала чувствовать себя хуже всего спустя два месяца после того, как заговорила после инсульта. Артистка жалуется на то, что у нее не работает правая часть тела, пропадает память и зрение. Также ее беспокоит шум в ушах.

На сегодняшний день актрисе трудно говорить и передвигаться. По словам Кондулайнен, она постоянно испытывает тревогу и плачет.

Согласно информации канала, врачи выдали Елене направление на курс повторной реабилитации после инсульта.

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«Мало дерзости, много скуки»: Мария Миногарова и Александр Рогов возмутились стилю Анджелины Джоли на «Золотом глобусе»
Стилист Александр Рогов и модель Миногарова раскритиковали наряд Анджелины Джоли
20 февраля 2025, 07:55

Анджелина Джоли (Фото: кадр трансляции «Золотой глобус» от ET на Youtube)

Образ Анджелины Джоли вновь оценили, но на этот раз не в положительном свете. Наряд голливудской актрисы на одном из недавних мероприятий вызвал неоднозначную реакцию у модных критиков. Стилист Александр Рогов и модель Мария Миногарова в шоу «Обсуждение луков звезд» критично отнеслись к тому, на какой одежде остановилась Анджелина.
Бывшая жена Брэда Питта выбрала облегающее сверкающее платье от Alexander McQueen, дополнив его классическими черными лодочками. Макияж и укладка актрисы были сдержанными, что, по мнению экспертов, только усугубило ситуацию.

Миногарова призналась, что сначала сочла этот наряд одним из худших, что ей доводилось видеть, но узнав, какой бренд его создал, немного смягчила критику. Однако это не помешало ей назвать его «платьем для новогоднего корпоратива в Сызрани», пишет The Voice.

Анджелина Джоли (Фото: кадр трансляции «Золотой глобус» от ET на Youtube)

«Как из магазина нарядного женского платья», — сравнила Миногарова.
Рогов согласился с моделью и заявил, что Джоли буквально «убила» дизайнерскую задумку. По его словам, такой эффектный наряд требует дерзости, а не образа «тихой и скромной женщины».

Александр Рогов (Фото: кадр из видео Instagram* @alexandrrogov)

«Тут явно платье-высказывание... Зачем надевать его, если ты это платье никак не выносишь, не отрабатываешь?», — задал Рогов риторический вопрос.
Особенно возмутили стилиста туфли актрисы — на его взгляд, они совершенно не вписывались в образ.

Анджелина Джоли (Фото: кадр трансляции «Золотой глобус» от ET на Youtube)

А вот сама Анджелины Джоли выразила чрезвычайное довольство выбранной одеждой в интервью с Entertainment Tonight (ET) на «Золотом Глобусе» (2025). Она назвала туфли более удобными, чем они кажутся на первый взгляд, и отметила, что дети положительно оценили «наряд мамы перед выходом из дома».

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