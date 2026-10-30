СМИ засняли 47-летнюю Кэти Холмс с бойфрендом, который младше нее почти на десять лет

30 октября 2026, 21:01

Актриса Кэти Холмс прижалась к своему бойфренду Ярмоски на красной дорожке

Кэти Холмс и Джейсон Ярмоски (Фото: Instagram*/katieholmes)

Кэти Холмс и её бойфренд, художник Джейсон Бард Ярмоски, вошли в число почётных гостей гала-вечера Американского театра балета. Фото опубликовал Page Six.