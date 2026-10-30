СМИ засняли 47-летнюю Кэти Холмс с бойфрендом, который младше нее почти на десять лет
Кэти Холмс и её бойфренд, художник Джейсон Бард Ярмоски, вошли в число почётных гостей гала-вечера Американского театра балета. Фото опубликовал Page Six.
Пара открыто демонстрировала нежные чувства: на красной дорожке они держались за руки и позировали фотографам. Холмс появилась в элегантном тёмно-зелёном платье с длинными рукавами и заниженной талией, дополнив образ лаконичными серьгами и чёрным клатчем. Её спутник выбрал стильный двубортный тёмный костюм и чёрную рубашку.
Отношения знаменитостей развивались стремительно: в июле их впервые заметили вместе на кинопоказе, вскоре они подтвердили роман, посетив мероприятие Ferragamo. В августе Ярмоски официально объявил об отношениях в личном блоге, а Холмс позже трогательно поздравила возлюбленного с 39-летием.
Ярмоски окончил Школу визуальных искусств в 2010 году со степенью бакалавра изящных искусств. Его выставки проходили не только в Нью-Йорке, но и за рубежом, в частности в Париже.
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