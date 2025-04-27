«Входим в новый спорт»: Павел Прилучный приобщает сына от Агаты Муцениеце к физической активности

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и женой Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)
Павел Прилучный прививает сыну любовь к спорту. Актёр привёл 12-летнего Тимофея на первую тренировку по боксу.
Звезда российского кинематографа успевает не только сниматься в кино, но и уделять внимание детям. Вместе с женой Зепюр Брутян Прилучный воспитывает сына Микаэля, которому 28 апреля исполнится два годика. Также в семье растёт сын артиста от прошлого брака с Агатой Муцениеце. Павел делает всё возможное, чтобы проблемы родителей не сказались на мальчике.
На этой неделе состоялось очередное заседание суда, в ходе которого Тимофей снова заявил, что остаётся жить с отцом. Прилучный старается поддерживать сына и активно занимается его воспитанием. Часто артист берёт наследника с собой в тренажёрный зал. А теперь сообщил, что отдаёт 12-летнего сына в спортивную секцию.
Прилучный отвёл сына на бокс и показал видео, на котором Тимофей с другими детьми тренируется под руководством тренера.
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*запрещён в РФ
На этой неделе состоялось очередное заседание суда, в ходе которого Тимофей снова заявил, что остаётся жить с отцом. Прилучный старается поддерживать сына и активно занимается его воспитанием. Часто артист берёт наследника с собой в тренажёрный зал. А теперь сообщил, что отдаёт 12-летнего сына в спортивную секцию.
Прилучный отвёл сына на бокс и показал видео, на котором Тимофей с другими детьми тренируется под руководством тренера.
«Входим в новый спорт», – с гордостью сообщил актёр в личном блоге.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова