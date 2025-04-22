Психолог назвала единственный способ, который поможет Агате Муцениеце помириться с сыном

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: Instagram*@agataagata)
Агата Муцениеце оказалась в тяжелых отношениях с сыном, который не только не хочет с ней жить, но и не желает общаться. Актриса уверена, что сейчас она не в силах повлиять на 12-летнего Тимофея.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что у Агаты Муцениеце единственный способ помириться с сыном — перестать выносить конфликт с Прилучным (отцом) на публику.
Она добавила, что актриса должна напрямую и честно поговорить с сыном.
По ее словам, в этом случае ребёнок поймёт, что в его жизни не происходит никаких турбулентностей между самыми главными людьми, что они в его жизни есть.
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«Агата должна немедленно зациклить, закольцевать в рамки семьи эту ситуацию конфликта со своим бывшим мужем. Перестать выносить ссор из избы и сообщить об этом своему сыну», — сказала психолог.
Она добавила, что актриса должна напрямую и честно поговорить с сыном.
«Она должна ему сказать: "Ты знаешь, я, наверное, сделала неправильно, когда пыталась наладить отношения с твоим отцом таким образом. Мне все свои силы и время нужно посвящать сейчас тебе, потому что ты находишься в трудном возрасте, ты увидел наше расставание. Наверное, ты это очень переживаешь, тебе беспокойно. Я хочу тебе помочь, поддержать, давай будем больше времени проводить вместе, бывать где-то? А если папа захочет присоединиться или позвать тебя к себе в гости, я всегда с удовольствием и с радостью"», — объяснила Смолярчук.
По ее словам, в этом случае ребёнок поймёт, что в его жизни не происходит никаких турбулентностей между самыми главными людьми, что они в его жизни есть.
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Анастасия Панченко