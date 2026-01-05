Адвокат Лурье рассказала, передаст ли Долина квартиру 5 января
Адвокат: Лурье пока не знает, освободит ли Долина квартиру 5 января
Покупательнице квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье неизвестно, передаст ли ей певица квартиру в понедельник, 5 января. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
Представители артистки утверждали, что Долина и ее родственники освободят жилье к 5 января. Тем не менее, сама Лурье просила исполнительницу сделать это еще 30 декабря.
Будет ли Долина передавать квартиру Лурье в этот день, пока неизвестно, добавила Свириденко.
