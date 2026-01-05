Адвокат Лурье рассказала, передаст ли Долина квартиру 5 января

05 января 2026, 12:35

Адвокат: Лурье пока не знает, освободит ли Долина квартиру 5 января

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Покупательнице квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье неизвестно, передаст ли ей певица квартиру в понедельник, 5 января. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.