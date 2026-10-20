Муж Анфисы Чеховой объяснил, зачем заключил брачный договор
Продюсер Александр Златопольский рассказал, почему заключил брачный договор с телеведущей Анфисой Чеховой. По его словам, супруги приняли это решение вместе, чтобы обезопасить себя на случай непредвиденных обстоятельств.
В беседе с NEWS.ru на церемонии вручения премии журнала FB «Люди года — 2026» Златопольский пояснил, что работает с крупными суммами денег в качестве кинопродюсера. Он также напомнил, что получил юридическое образование, и выразил мнение, что брачный договор сегодня стоит заключать каждой паре.
Продюсер отметил, что подобное соглашение может помочь избежать проблем, если с одним из супругов что-то случится. По его словам, документ учитывает интересы обоих партнёров.
«У нас все равнозначно. Есть много примеров, когда с супругом что-то случается, а у жены потом начинаются проблемы. Я все-таки работаю с большими деньгами как кинопродюсер», — рассказал Златопольский.Чехова также считает брачный договор полезным инструментом для семьи. По мнению телеведущей, заранее согласованные условия позволяют защитить интересы супругов, если жизненные обстоятельства изменятся.
Кроме того, Златопольский рассказал, что недавно они с женой переехали в новый дом. Супруги давно хотели жить в более просторном жилье и выбрали дом в соседнем посёлке, который сейчас арендуют. Теперь пара занимается обустройством нового жилища.