Муж Анфисы Чеховой объяснил, зачем заключил брачный договор

20 октября 2026, 13:49

Продюсер Александр Златопольский: брачный договор поможет защитить семью

Александр Златопольский и Анфиса Чехова (фото: Instagram* / achekhova)

Продюсер Александр Златопольский рассказал, почему заключил брачный договор с телеведущей Анфисой Чеховой. По его словам, супруги приняли это решение вместе, чтобы обезопасить себя на случай непредвиденных обстоятельств.





В беседе с NEWS.ru на церемонии вручения премии журнала FB «Люди года — 2026» Златопольский пояснил, что работает с крупными суммами денег в качестве кинопродюсера. Он также напомнил, что получил юридическое образование, и выразил мнение, что брачный договор сегодня стоит заключать каждой паре.



Продюсер отметил, что подобное соглашение может помочь избежать проблем, если с одним из супругов что-то случится. По его словам, документ учитывает интересы обоих партнёров.

«У нас все равнозначно. Есть много примеров, когда с супругом что-то случается, а у жены потом начинаются проблемы. Я все-таки работаю с большими деньгами как кинопродюсер», — рассказал Златопольский.