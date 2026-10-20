Адвокат объяснил, грозит ли Navai уголовное дело в России

20 октября 2026, 13:14

Адвокат Жорин: прекращение дела в другой стране не означает новое в РФ

Наваи Бакиров (фото: Instagram* / navaib)

Адвокат Сергей Жорин рассказал, может ли российский рэпер Navai (Наваи Бакиров) столкнуться с уголовным преследованием в России после прекращения дела в Казахстане. По мнению юриста, оснований считать, что артисту обязательно грозит ответственность на родине, нет.





В беседе с Super Жорин отметил, что прекращение уголовного дела в другой стране само по себе не означает автоматического возбуждения нового дела в России. Для этого необходимы отдельные основания и доказательства.



По словам адвоката, согласно статье 12 Уголовного кодекса РФ, привлечь гражданина России к ответственности за преступление, совершенное в другом государстве, можно лишь в том случае, если зарубежный суд еще не вынес окончательного приговора. Причем факта закрытия дела в другой стране недостаточно: для расследования в России нужны отдельные основания и доказательства.

«На мой взгляд, при известных обстоятельствах вероятность подобного развития событий невелика», — подчеркнул юрист.

«Поэтому, если в отношении Бакирова было принято именно судебное решение о выдворении, ближайшие пять лет он не сможет посещать Казахстан, в том числе для проведения концертов», — пояснил Жорин.