Муж Азизы рассказал, что они с певицей пока не считают отношения завершёнными

08 июля 2026, 16:42

Муж Азизы заявил, что не готов ставить точку в браке после её слов о разводе

Азиза (Фото: Instagram* / @azizamuhamedova)

Супруг Азизы, Алессандро Лортэ, прокомментировал заявление певицы о разводе и признался, что не готов отпускать её. Артистка ранее рассказала о решении расстаться в программе Андрея Малахова, однако её муж считает, что у их отношений ещё есть шанс.





В беседе с «МК» Алессандро заявил, что между ними пока нет окончательного разрыва, несмотря на то что супруги давно живут отдельно.





«Мы не разбежались с Азизой, мы просто живём в разных городах. Мы должны сами решить, как нам дальше быть», — сказал Лортэ.