Муж Азизы рассказал, что они с певицей пока не считают отношения завершёнными
Муж Азизы заявил, что не готов ставить точку в браке после её слов о разводе
Супруг Азизы, Алессандро Лортэ, прокомментировал заявление певицы о разводе и признался, что не готов отпускать её. Артистка ранее рассказала о решении расстаться в программе Андрея Малахова, однако её муж считает, что у их отношений ещё есть шанс.
В беседе с «МК» Алессандро заявил, что между ними пока нет окончательного разрыва, несмотря на то что супруги давно живут отдельно.
«Мы не разбежались с Азизой, мы просто живём в разных городах. Мы должны сами решить, как нам дальше быть», — сказал Лортэ.Азиза и Алессандро официально зарегистрировали брак в 2021 году. После свадьбы супруги некоторое время жили вместе, однако уже в 2022 году муж певицы вернулся в Италию. С тех пор пара поддерживала отношения преимущественно на расстоянии и общалась по телефону.
По словам Алессандро, он намерен разобраться в ситуации и сохранить отношения с супругой. При этом сама Азиза ранее призналась, что пришла к решению о разводе после длительных размышлений.