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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Муж бабушки»: Гарик Мартиросян выказался о пополнении в семье

«Муж бабушки»: Гарик Мартиросян выказался о пополнении в семье

Гарик Мартиросян (фото: Instagram* @martirosian_official)

Гарик Мартиросян (фото: Instagram* @martirosian_official)

Гарику Мартиросяну 13 февраля исполнился 51 год. Юморист с 1998 года женат на Жанне Левиной, которая родила ему двух детей. Старшей дочери Жасмин в этом году исполнится 21 год. Однако шоумен пока не думает о замужестве дочери и уж тем более – о внуках.
Мартиросян в шутливой форме высказался о своих ожиданиях от будущего статуса дедушки. Юморист признался, что уже готовится стать «мужем бабушки», намекая на желание своей жены стать бабушкой. Также он обдумывает сменить имя на «дед Гарольд» ради своих будущих внуков.

Телеведущий отметил, что свадьба пока откладывается, поскольку дочь очень занятая – девушка учится в МГИМО. Гарик пошутил, что следующий «год семьи» они смогут отметить лет через пять.



Помимо Жасмин в семье подрастает 15-летний сын Даниэль.

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*запрещён в РФ
#свадьба
#мгимо
#девушка
#семья
#отношения
#дети
Максим Виторган оставил молодую любовницу ради сына от Ксении Собчак – вспомнил про долг
14 февраля 2025, 19:19

Максим Виторган с сыном Платоном (фото: Instagram* @mvitorgan)

Актёр Максим Виторган – многодетный отец. Его старшие дети уже взрослые и не требуют слишком много внимания, чего не скажешь о младшем сыне Платоне от Ксении Собчак, которому в прошлом году исполнилось всего восемь лет.
Виторган старается поддерживать близкие отношения с сыном: забирает его к себе, поздравляет с праздниками и проводит с ним много времени. Сегодня Виторган опубликовал свежий снимок с Платоном и рассказал, как иногда отводит его в школу.

«Когда по дороге в школу узнаёшь новые слова: «лифтолук», – написал актёр под фото с сыном в зеркале лифта.
Судя по всему, Виторган решил окончательно воссоединиться с сыном после долгой разлуки. Напомним, что ещё недавно актёр прекрасно проводил время в Европе со своей новой возлюбленной, которая вдвое младше него. Пара отдыхала в Риме и публиковала романтичные фото из путешествия.

Избранницей Виторгана стала 28-летняя выпускница МГИМО Анна Короткова. Актёр не раскрыл никаких подробностей их отношений, но известно, что Новый год они праздновали вместе. Тогда Максим поблагодарил судьбу за такой подарок.

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#отношения
#путешествия
#ребёнок
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«Навстречу приключениям»: Пелагея увезла от Телегина дочь Таисию к морю и горам
Певица Пелагея отправилась с дочкой Таисией на сочинский горнолыжный курорт
14 февраля 2025, 19:17

Пелагея с дочерью Таисией (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Пелагея рассказала в личном блоге, что отправляется с дочерью Таисией на отдых в Сочи. Артистка поделилась с подписчиками и поклонниками редкими фотографиями непосредственно из аэропорта.
«Путешественники мы. Приключения начинаются. В городе Сочи, где темные ночи, где горы высокие и море Черное, как и ночи. Я очень-очень жду. Кто-то на лыжах будет кататься», — написала артистка на зависть всем, остающимся в холодной Москве.

Таисия – дочь Пелагеи и ее бывшего мужа хоккеиста Ивана Телегина. Развод произошел в 2020 году. В 2024 году кантри-певица проиграла бывшему супругу суд. Прижимистый спортсмен добился снижения размера алиментов и оформил запрет на выезд 8-летней дочери из России.

Как сообщил представитель Пелагеи, запрет на выезд вызван опасением Телегина, что он может больше никогда не увидеть дочь, однако он и так не виделся с ней уже больше года. Пелагея не препятствует общению отца с дочерью, а девочка очень скучает по нему, но папе всё некогда.

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#девочка
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Расцвела от любви: жених-испанец показал похорошевшую Ани Лорак в День святого Валентина
14 февраля 2025, 18:37

Ани Лорак и Исаак Виджраку (фото: Instagram* @isaac_vidjrakou)

В День святого Валентина Ани Лорак и её жених Исаак Виджраку признались друг другу в любви. Будущий муж певицы опубликовал их совместное фото.
В этом году артистка и её избранник отмечают 14 февраля в статусе влюблённых в последний раз. В этом году они планируют пожениться.

Испанец, ранее работавший духовным наставником в дорогих отелях, поделился фотографией, на которой позирует с любимой. На кадре Лорак предстала в образе с мелкими кудряшками и нюдовым макияжем.

Поклонники пишут, что рядом с Виджраку 46-летняя исполнительница расцвела. Роман с испанцем у неё начался в 2022 году, а в прошлом году пара объявила о помолвке. Сейчас певица занимается организацией свадьбы. Однако, вопреки ожиданиям, она будет скромной, поскольку, как рассказывала Лорак, в её жизни было много ярких и пышных торжеств.

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*запрещён в РФ
#певица
#день всех влюблённых
#отношения
#любовь
#свадьба
#шоу-бизнес
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Федор Смолов и Карина Истомина рассказали о семейной жизни и воспитании дочери
14 февраля 2025, 18:22

Федор Смолов и Карина Смолова (Истомина) (Фото: Инстаграм* @diamond_april)

Футболист Федор Смолов и его избранница Карина Истомина довольно редко говорят о совместной жизни и воспитании дочери Лоры. Однако в честь Дня всех влюбленных муж и жена выпустили совместный выпуск подкаста Smol Talk, где побеседовали о знакомстве, семейных буднях и переезде в Краснодар, за футбольную команду которого сейчас играет Смолов.
Федор отметил, что жизнь в Краснодаре позитивно сказалась на нем: в настоящее время у Смолова больше времени на семью, чего, с сожалением говорил он, в столице хватало не очень.

«Я честно могу сказать, что ощущал чувство вины какое-то, потому что времени, проведенного с дочерью, не хватало. В Краснодаре это сполна удалось компенсировать», — откровенничал Федор.

Карина выразила поддержку мужу и поделилась, что переезд не дался ей чрезмерно сложно. Более того, на семейные отношения смена локации повлияла как нельзя лучше.

Супруги уточнили, что жизнь с появлением дочери сильно поменялась. И хотя порой Карине и Федору едва хватает времени друг для друга, они, по всей видимости, довольны семейной жизнью. Отвечая на вопрос Истоминой, каково быть папой уже как год, Федор откровенно признался, что чувствует себя «невероятно».

«С каждым новым днем, с каждым ее прогрессом и ростом эмоций все больше», — сказал Смолов.

Карина отметила, что год у нее был непростой — отчасти и потому, что малыш быстро меняется и каждый раз нужно привыкать к чему-то новому.

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«Любовь проверяется трудностями»: Владислав Бакальчук высказался о любви после развода с Татьяной Ким
14 февраля 2025, 18:15

Владислав Бакальчук и Татьяна Ким (фото: Telegram @WBakalchuk)

Владислав Бакальчук после развода с супругой, основательницей маркетплейса Wildberries, Татьяной Ким опубликовал пост в честь Дня всех влюблённых, в котором высказался о любви и судах за компанию.
«Говорят, любовь проверяется трудностями. Ну, раз мы пережили суды и попытки замалчивания проблем, значит, наши отношения точно крепкие. Спасибо вам за то, что не даёте замалчивать правду», – написал предприниматель в своём Telegram-канале.
Бакальчук пожелал всем своим подписчикам любить и быть любимыми и пошутил: «И, если что, помните: из отношений можно выйти, из моего канала – никогда».

Ранее, 10 февраля, суд официально расторг брак Татьяны Ким и Владислава Бакальчук после 22 лет совместной жизни. Семеро детей, рождённых в браке, будут жить с матерью, а бизнесмен будет выплачивать им алименты. При этом Бакальчук заявил, что будет принимать участие в жизни детей.

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#любовь
#брак
#отношения
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