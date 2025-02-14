«Муж бабушки»: Гарик Мартиросян выказался о пополнении в семье

Гарик Мартиросян (фото: Instagram* @martirosian_official)
Гарику Мартиросяну 13 февраля исполнился 51 год. Юморист с 1998 года женат на Жанне Левиной, которая родила ему двух детей. Старшей дочери Жасмин в этом году исполнится 21 год. Однако шоумен пока не думает о замужестве дочери и уж тем более – о внуках.
Мартиросян в шутливой форме высказался о своих ожиданиях от будущего статуса дедушки. Юморист признался, что уже готовится стать «мужем бабушки», намекая на желание своей жены стать бабушкой. Также он обдумывает сменить имя на «дед Гарольд» ради своих будущих внуков.
Телеведущий отметил, что свадьба пока откладывается, поскольку дочь очень занятая – девушка учится в МГИМО. Гарик пошутил, что следующий «год семьи» они смогут отметить лет через пять.
Помимо Жасмин в семье подрастает 15-летний сын Даниэль.
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*запрещён в РФ
Телеведущий отметил, что свадьба пока откладывается, поскольку дочь очень занятая – девушка учится в МГИМО. Гарик пошутил, что следующий «год семьи» они смогут отметить лет через пять.
Помимо Жасмин в семье подрастает 15-летний сын Даниэль.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова