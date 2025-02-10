Жена Гарика Мартиросяна рассказала, почему никогда не обижается на шутки мужа

Гарик Мартиросян и Жанна Левина-Мартиросян (фото: Instagram* @jannalevina_martirosyan)
Писательница Жанна Левина-Мартиросян рассказала, что никогда не обижается на шутки мужа, юмориста Гарика Мартиросяна.
Она отметила, что не принимает шутки супруга близко к сердцу, поскольку он может подумать, что и на её шутки тоже можно обижаться, а это не так.
Один из поклонников в комментариях поинтересовался, есть ли у литератора собственные шутки. Она ответила, что нет, но с юмором добавила, что приколы ей придумывает муж за еду.
Другой фанат написал, что у Жанны юмор не хуже, чем у Гарика. Оказалось, что написала комментарий мама женщины, которую та поблагодарила за эти слова.
Левина-Мартиросян в целом с юмором подошла к подготовке рубрики «вопрос-ответ». Она отметила, что чувство юмора передалось ей «половым путём». А также добавила, что не хочет жить вечно, поскольку столько денег на косметологов и пластических хирургов у неё нет.
Гарик и Жанна поженились в 1998 году. В 2004 у них родилась дочь Жасмин, а в 2009 – сын Даниэль.
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*запрещён в РФ
Один из поклонников в комментариях поинтересовался, есть ли у литератора собственные шутки. Она ответила, что нет, но с юмором добавила, что приколы ей придумывает муж за еду.
Другой фанат написал, что у Жанны юмор не хуже, чем у Гарика. Оказалось, что написала комментарий мама женщины, которую та поблагодарила за эти слова.
Левина-Мартиросян в целом с юмором подошла к подготовке рубрики «вопрос-ответ». Она отметила, что чувство юмора передалось ей «половым путём». А также добавила, что не хочет жить вечно, поскольку столько денег на косметологов и пластических хирургов у неё нет.
Гарик и Жанна поженились в 1998 году. В 2004 у них родилась дочь Жасмин, а в 2009 – сын Даниэль.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова