«Возможно, я об этом пожалею»: Екатерина Вилкова показала забавный семейный ролик с Ильёй Любимовым

Екатерина Вилкова и Илья Любимов (фото: Instagram* @oldkavilochka)
Екатерина Вилкова впервые показала, как поёт с мужем Ильёй Любимовым.
Актриса в честь Дня всех влюблённых решила поднять настроение подписчикам. Она опубликовала видео, в котором вместе с супругом исполняет песню Филиппа Киркорова «Снег». Супруги пели по очереди – по строчке. При этом было заметно, как старается Любимов. Вилкова призналась, что её пост может не понравиться мужу.
Видео: Instagram* @oldkavilochka
Подписчики в комментариях высоко оценили пост. Многие отметили, что супруги пели очень душевно и чувственно. Также фолловеры написали, что обожают пару Любимова и Вилковой, поскольку они невероятно талантливые и красивые.
Читайте также:
«Просто невероятно!»: Ольга Бузова показала роскошный подарок от тайного ухажёра на 14 февраля
«Удачно вышла замуж»: Елена Николаева порассуждала о браке с бизнесменом Игорем Вдовиным
Солистка Artik&Asti показала редкие кадры с женихом, где он делает ей предложение
*запрещён в РФ
«Возможно, я об этом пожалею. Но пусть сегодня это видео побудет здесь. Мои архивы, или рубрика «идеальный подарок». Несколько лет назад муж приволок домой «Золотой караоке». И гордо вручил это чудо мне – человеку, которому медведь в детстве отдавил все уши. Вот такая любовь», – написала под роликом Вилкова.
Видео: Instagram* @oldkavilochka
Подписчики в комментариях высоко оценили пост. Многие отметили, что супруги пели очень душевно и чувственно. Также фолловеры написали, что обожают пару Любимова и Вилковой, поскольку они невероятно талантливые и красивые.
Читайте также:
«Просто невероятно!»: Ольга Бузова показала роскошный подарок от тайного ухажёра на 14 февраля
«Удачно вышла замуж»: Елена Николаева порассуждала о браке с бизнесменом Игорем Вдовиным
Солистка Artik&Asti показала редкие кадры с женихом, где он делает ей предложение
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова